Крупнейший банк страны — Сбербанк — уже нельзя обвинить в монополизме на рынке ипотечного кредитования. За год (первое полугодие 2015 года к первому полугодию 2016-го) доля Сбербанка на рынке кредитования на покупку жилья снизилась с 66 до 50%.

В то же время совокупная доля других госбанков (ВТБ24, Газпромбанка, ВТБ и Связь-банка) за тот же период выросла с 14 до 31%. Это следует из обзора рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»), с которым ознакомились «Известия».

По словам экспертов, такой эффект во многом обеспечили снижение ключевой ставки и господдержка ипотеки. Государственные кредитные организации уменьшили ставки по займам на покупку жилья (и часть из них больше, чем Сбербанк). Также за время действия программы господдержки ипотеки банки смогли выстроить с застройщиками партнерские отношения, на которые не повлияет дальнейшее ее сворачивание.

Таким образом, доля госбанка вернулась на уровень 2014 года. По словам ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства RAEX («Эксперт РА») Анастасии Личагиной, у Сбербанка никогда не было столь высокой доли на ипотечном рынке, как в 2015 году. Официальные представители Сбербанка подтвердили «Известиям», что «в отдельные месяцы первого полугодия 2016 года доля Сбербанка в выдачах ипотеки превышала 70%».

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Доля Сбербанка на рынке ипотеки снизилась до 50%