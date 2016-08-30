ФБР арестовало мужчину за планы убить Обаму во время отпуска

Следователи полагают, что задержанный планировал покушение в середине августа
В штате Массачусетс агентами Федерального бюро расследований (ФБР) задержан мужчина, которого подозревают в планировании покушения на президента США Барака Обаму. Об этом сообщает Fox News.
40-летнего Джозефа Гаргьюло арестовали 27 августа, в его доме был обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов, включая взрывчатку. На след мужчины агентов ФБР навел один из знакомых подозреваемого, сообщает РИА «Новости».
«Гаргьюло делал замечания, согласно которым он хотел воспользоваться возможностью убить Обаму в то время, как президент находился на поле для гольфа на острове Мартас-Винъярд», — цитирует телеканал сообщение ФБР.
Ведомство также сообщило, что мужчина купил детали для винтовки AR-15 и смеси термита, который используется при создании бомб.
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