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На съемках продолжения фильма «Бегущий по лезвию» погиб человек

Сообщается, что с одним из рабочих на съемочной площадке произошел несчастный случай

Один из рабочих погиб во время съемок в Будапеште второй части популярного фантастического фильма «Бегущий по лезвию», причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, на рабочего обрушилась платформа с декорациями во время перерыва на съемках. Инцидент произошел в пятницу, передает ТАСС.

Продолжение фильма режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в 1982 году, снимает канадец Дени Вильнев. Выход второй части культовой фантастической картины, по данным Warner Brothers, ожидается 6 октября 2017 года.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

На съемках продолжения фильма «Бегущий по лезвию» погиб человек

Сообщается, что с одним из рабочих на съемочной площадке произошел несчастный случай

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