На съемках продолжения фильма «Бегущий по лезвию» погиб человек

Один из рабочих погиб во время съемок в Будапеште второй части популярного фантастического фильма «Бегущий по лезвию», причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, на рабочего обрушилась платформа с декорациями во время перерыва на съемках. Инцидент произошел в пятницу, передает ТАСС.

Продолжение фильма режиссера Ридли Скотта «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в 1982 году, снимает канадец Дени Вильнев. Выход второй части культовой фантастической картины, по данным Warner Brothers, ожидается 6 октября 2017 года.