Президент Аргентины намерен встретиться с Путиным 3 сентября

Как сообщает агентство Sputnik, лидер Аргентины Маурисио Макри рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 3 сентября в рамках саммита «Большой двадцатки» в Китае.

«Маурисио Макри встретится с президентом Путиным 3 сентября», — цитирует РИА «Новости» сообщение Sputnik, которое ссылается на источник в правительстве Аргентины.

Сообщается, что 3 сентября аргентинский лидер встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином

Как ранее писали «Известия», внешнеполитический советник Обамы Бен Родс сообщил, что Белый дом не исключает неформальной встречи президентов США и России на полях саммита G20.

В Кремле в ответ на это заявили, что готовы к встрече Путина и Обамы.

Напомним, саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу под темой «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».