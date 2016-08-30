Президент Аргентины намерен встретиться с Путиным 3 сентября

Маурисио Макри планирует провести переговоры с главой РФ в рамках саммита G20 в Китае
Как сообщает агентство Sputnik, лидер Аргентины Маурисио Макри рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным 3 сентября в рамках саммита «Большой двадцатки» в Китае.
«Маурисио Макри встретится с президентом Путиным 3 сентября», — цитирует РИА «Новости» сообщение Sputnik, которое ссылается на источник в правительстве Аргентины.
Сообщается, что 3 сентября аргентинский лидер встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином
Как ранее писали «Известия», внешнеполитический советник Обамы Бен Родс сообщил, что Белый дом не исключает неформальной встречи президентов США и России на полях саммита G20.
В Кремле в ответ на это заявили, что готовы к встрече Путина и Обамы.
Напомним, саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу под темой «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».
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