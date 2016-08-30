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Самолет экстренно сел в США из-за попытки пассажира выйти наружу

Борт авиакомпании Alaska Airlines вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, но был вынужден приземлиться в Миннеаполисе

Пассажирский самолет компании Alaska Airlines рейсом Нью-Йорк — Сиэтл вынужденно приземлился в Миннеаполисе после того, как один из пассажиров пытался открыть дверь воздушного судна во время полета. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Представитель компании Хэлли Книгг заявила, что попытка пассажира добраться до двери в хвостовой части судна и открыть ее не увенчалась успехом, передает РИА «Новости».

«Ему (это) не удалось, поскольку физически невозможно открыть дверь самолета, когда судно герметизировано и находится в воздухе», — заявила Книгг.

Пилоты приняли решение об экстренном приземлении в Миннеаполисе. После посадки полиция допросила пассажира и пришла к выводу, что его действия опасны для него самого.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Самолет экстренно сел в США из-за попытки пассажира выйти наружу

Борт авиакомпании Alaska Airlines вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл, но был вынужден приземлиться в Миннеаполисе

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