Lionrock прервал паромное и авиасообщение в Японии

Сильный тайфун Lionrock движется через Тихий океан в 180 км к юго-востоку от префектуры Иватэ и подходит к префектуре Фукусима, расположенной на востоке Японии.



Как сообщает Japan Today, власти страны опубликовали предупреждения о ливневых дождях, высоких волнах, сильном ветре и возможных наводнениях в регионе, который остается уязвимым после разрушений, вызванных в марте 2011 года цунами после землетрясения магнитудой 9,0.

Из-за непогоды японские авиаперевозчики отменили уже более 110 внутренних авиарейсов. Большинство отмененных полетов должны были быть выполнены из столичного региона в северо-восточную часть главного острова Хонсю и на самый северный остров Хоккайдо.



Также временно приостановлено паромное сообщение между Хонсю и Хоккайдо.



Рекомендации об эвакуации получили жители девяти городов и поселений в префектурах Иватэ, Мияги и Фукусима. В настоящее время из-за обрыва линий электропередачи без света остаются несколько тысяч жилых домов в северо-западной части страны. В 920 школах сегодня были отменены занятия.



Издание отмечает, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который присутствовал в выходные на Африканской конференции помощи в кенийском Найроби, покинул ее на несколько часов раньше, чем планировалось, чтобы избежать попадания в тайфун.

Напомним, на прошлой неделе на Японию обрушился тайфун «Миндуль», в результате чего один человек погиб, более 60 пострадали.