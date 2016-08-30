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Вторник,
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В Узбекистане опровергли информацию об аресте первого вице-премьера

Ранее СМИ сообщили, что Рустам Азимов, которого считают одним из вероятных преемников узбекского лидера Ислама Каримова, взят под домашний арест

Сообщения об аресте первого вице-премьера, министра финансов Узбекистана Рустама Азимова не соответствуют действительности, в настоящий момент он находится на своем рабочем месте. Об этом сообщили в министерстве финансов Узбекистана.

«Министерство работает в обычном режиме, руководство всё на месте, Рустам Садикович Азимов в своем кабинете», — цитирует сообщение минфина агентство «РИА Новости». 

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Азимова взяли под домашний арест после информации о якобы смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Данные о смерти узбекского лидера распространило агентство «Фергана», однако официального подтверждения этих сведений не было.

Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в реанимации после кровоизлияния в мозг, которое произошло в субботу, 27 августа. Об этом сообщила его дочь Лола Каримова-Тилляева.

57-летний Рустам Азимов — вице-премьер Узбекистана, он занимает эту должность уже на протяжении 16 лет. Его называют в числе тех, кто может вступить в борьбу за пост лидера республики. Азимов долгое время занимал высокие посты в Национальном банке внешнеэкономической деятельности, а также возглавлял министерство финансов страны.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В Узбекистане опровергли информацию об аресте первого вице-премьера

Ранее СМИ сообщили, что Рустам Азимов, которого считают одним из вероятных преемников узбекского лидера Ислама Каримова, взят под домашний арест

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