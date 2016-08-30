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Порошенко подписал указ о назначении нового главы своей администрации

Также глава украинского государства назначил Юлию Светличную исполняющей обязанности главы Харьковской областной государственной администрации

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении на должность главы своей администрации бывшего губернатора Харьковской области Игоря Райнина и увольнении с этой должности Бориса Ложкина. Об этом сообщает сайт главы украинского государства.

Кроме того, Порошенко подписал указ, которым вывел экс-главу администрации президента Бориса Ложкина из Совета национальной безопасности и обороны, его место занял новый глава администрации Игорь Райнин.

Впрочем, Ложкин остался работать в команде украинского президента, став его внештатным советником. Он займется привлечением инвестиций в страну в составе Национального инвестиционного совета.  

Игорь Райнин ранее занимал пост главы Харьковской областной государственной администрации.

На данный момент исполняющей обязанности главы Харьковской областной государственной администрации назначена первый заместитель главы области Юлия Светличная.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Порошенко подписал указ о назначении нового главы своей администрации

Также глава украинского государства назначил Юлию Светличную исполняющей обязанности главы Харьковской областной государственной администрации

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