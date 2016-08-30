Анкара нанесла 108 артударов по террористам на севере Сирии

Более сотни артиллерийских ударов по позициям террористов в районе города Джараблус на севере Сирии нанесла турецкая армия.

При этом в ходе налета была уничтожена 21 цель.

Генштаб ВС Турции сообщает о 108 артиллерийских ударах, не уточняя при этом, по каким именно целям были нанесены удары — террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) или силам самообороны сирийских курдов, говорит источник «РИА Новости».

Ранее Анкара заявляла, что борется с курдами, ИГИЛ и Асадом одновременно.

