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Анкара нанесла 108 артударов по террористам на севере Сирии

В результате этого была уничтожена 21 цель

Более сотни артиллерийских ударов по позициям террористов в районе города Джараблус на севере Сирии нанесла турецкая армия.

При этом в ходе налета была уничтожена 21 цель.

Генштаб ВС Турции сообщает о 108 артиллерийских ударах, не уточняя при этом, по каким именно целям были нанесены удары — террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) или силам самообороны сирийских курдов, говорит источник «РИА Новости».

Ранее Анкара заявляла, что борется с курдами, ИГИЛ и Асадом одновременно.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Анкара нанесла 108 артударов по террористам на севере Сирии

В результате этого была уничтожена 21 цель

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