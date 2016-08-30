Армия РФ вооружилась патронами, которые повысят «живучесть» орудий

Боеприпасы нового поколения для автоматических пушек калибра 30 мм, использующие пластмассовые ведущие устройства, также повышают боевую эффективность оружия
Российская армия приняла на вооружение боеприпасы нового поколения для автоматических пушек калибра 30 мм, которые кардинально повысят «живучесть» орудий.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу выпускающего снаряды концерна «Техмаш», который входит в «Ростех».
«Концерн «Техмаш» поставил на вооружение боеприпасы нового поколения для 30-миллиметровых малокалиберных автоматических пушек», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о планах до конца прошлого года завершить испытания новых боеприпасов для 30-миллиметровых пушек. Снаряды «кардинально повысят живучесть орудий», заявлял генеральный конструктор входящего в «Техмаш» НПО «Прибор» Олег Чижевский.
Использование пластмассовых ведущих устройств является конструктивной особенностью этих боеприпасов, что позволяет существенно повысить боевую эффективность пушек — в частности, при стрельбе длинными очередями.
Патроны с осколочно-трассирующим и осколочно-фугасно-зажигательным снарядами будут поставляться для корабельных зенитных комплексов. Боеприпасы с осколочно-бронебойно-трассирующим, фугасно-зажигательным и многоэлементным снарядами — для авиационных пушек. Помимо этого, на вооружение принят новый патрон для зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш».
«Палаш» — российский зенитный ракетно-артиллерийский комплекс, предназначенный для обороны кораблей и стационарных объектов от высокоточного оружия (противокорабельные ракеты), воздушных целей (самолеты, вертолеты), а также для обстрела малоразмерных морских и наземных целей.
30 мм — калибр боеприпасов к автоматическим пушкам. Такие боеприпасы, как правило, не используются для стрельбы по живой силе, а применяются для поражения объектов военной техники, в том числе бронированных целей и укрепленных укрытий.
В Вооруженных силах Российской Федерации используется унифицированный патрон 30×165 мм в качестве боеприпаса вооружения вертолетов, истребителей, штурмовиков, скорострельных зенитных артиллерийских систем на кораблях и наземной бронетехнике, такой как бронетранспортеры и боевые машины пехоты. У американских военных унификация отсутствует и используются два 30-миллиметровых боеприпаса: 30×173 мм на штурмовике А-10 Thunderbolt II и 30×113 мм на ударном вертолете AН-64 Apache.
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