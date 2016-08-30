«АвтоВАЗагрегат» признали банкротом из-за долгов по зарплатам

На предприятии объявлено конкурсное производство
Суд признал основного поставщика «АвтоВАЗа» — тольяттинский завод «АвтоВАЗагрегат» банкротом, на предприятии открыто конкурсное производство, говорится в сообщении Арбитражного суда Самарской области.
«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — приводит ТАСС выдержку из документа. Следующее судебное заседание пройдет 11 октября.
Отмечается, что в 2015 году ульяновская компания «Майор» подала иск на тольяттинский завод с требованием признать предприятие банкротом и взыскать с него задолженность по договору 2014 года в размере 2 млн рублей. Подобные иски был направлены и от других поставщиков завода.
На предприятии объявлен режим простоя с июля 2015 года по вине работодателей с выплатой рабочим 2/3 от их зарплаты. В сентябре того же года Центральный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев из корыстной или иной личной заинтересованности».
В марте 2016 года руководство компании погасило долги по зарплатам на сумму 123 млн рублей. По данным региональной прокуратуры, «АвтоВАЗагрегат» должен выплатить сотрудникам еще 34 млн рублей, а дочерними предприятиям— около 30 млн.
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