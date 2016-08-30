Противоосколочное одеяло изобрели в России

Специальное экранное одеяло для защиты мирных граждан от обстрелов во время вооруженных конфликтов изобрели в российском НИИ стали. Об этом сообщили в научно-исследовательском институте.

По утверждению разработчиков, так называемый экран может закрыть оконный проем и оградить находящихся внутри помещения людей от осколков при взрыве снаряда или гранаты, летящих со скоростью до 500 м/с. Ученые сообщают, что большая часть таких осколков является опасной для жизни человека.



«Противоосколочное одеяло представляет собой легкий пакет баллистической ткани в специальном чехле, упакованный в виде компактной сумочки, который в случае опасности может мгновенно превратиться в экран большой площади защиты», — цитирует «Интерфакс» сообщение института.



В НИИ стали презентовали также надевающийся сверху на каску легкий баллистический чехол-нашлемник, пишет «Русская планета». Он обеспечивает почти такой же уровень защиты, что и обычные армейские шлемы, при гораздо меньших стоимости и весе.

Новые разработки собираются показать на форуме «Армия-2016», который пройдет в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот» с 6 по 11 сентября.

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