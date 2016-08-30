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Вторник,
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В Сирии и Ираке найдено более 70 мест массовых захоронений жертв ИГИЛ

Братские могилы обнаружены в районах, откуда недавно отступили террористы

Боевики запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ закопали тысячи убитых ими людей в Сирии и Ираке в 72 братских могилах. 

Как сообщает Associated Press, в Сирии найдены 17 мест массовых захоронений, включая могилу, в которой находятся сотни тел людей из одного племени. По официальным данным, количество тел жертв, захороненных подобным образом, варьируется от 5,2 тыс. до более 15 тыс.

Братские могилы найдены в районах, откуда недавно отступили боевики ИГИЛ. В связи с этим агентство не исключает, что в ближайшие дни будут найдены новые захоронения. 

Компания AllSource Analysis, занимающаяся визуальной разведкой, предоставила изданию эксклюзивные снимки со спутника, на которых видно еще одно массовое захоронение, расположенное в районе тюрьмы Бадуш недалеко от иракского города Мосул. 

Сообщается, что в ней может быть захоронено более 600 заключенных. Террористы даже не пытались скрыть места, где они свалили сотни тел своих жертв. Размеры могил сопоставимы с площадью двух футбольных полей.

ИГИЛ считается сегодня одной из главных угроз мировой безопасности. Она ответственна не только за массовые убийства на территории Ирака и Сирии, но и за наиболее кровавые теракты в Европе.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В Сирии и Ираке найдено более 70 мест массовых захоронений жертв ИГИЛ

Братские могилы обнаружены в районах, откуда недавно отступили террористы

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