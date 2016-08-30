Убийца Джона Леннона не выйдет из тюрьмы досрочно

В девятый раз власти американского штата Нью-Йорк отказали в досрочном освобождении из тюрьмы Марку Дэвиду Чепмену, застрелившему в 1980 году лидера британской группы The Beatles Джона Леннона.



«Ваше освобождение не будет соответствовать интересам общества и, учитывая серьезность преступления, будет противоречить уважительному отношению к закону», — цитирует ТАСС постановление профильной комиссии, рассматривавшей прошение.



Дэвид Чепмен отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в западной части штата Нью-Йорк. Он регулярно подает прошения о досрочном освобождении, раскаиваясь в содеянном. Вдова Джона Леннона Йоко Оно выступает против освобождения Чепмена и считает его угрозой для сыновей музыканта.



Дэвид Чепмен застрелил лидера The Beatles 8 декабря 1980 года в центре Нью-Йорка у входа в здание «Дакота», когда музыкант возвращался домой из студии вместе со своей женой Йоко Оно.

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