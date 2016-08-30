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Вторник,
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Собянин: москвичи положили в копилку сборной России в Рио 58% наград

Мэр Москвы назвал выступление российских спортсменов на Олимпиаде подвигом

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал подвигом достижения российских спортсменов, которые они смогли совершить в непростой психологической атмосфере Олимпиады в Рио-де-Жанейро. 58% от общего количества наград завоевали  московские спортсмены в составе сборной, подчеркнул градоначальник на торжественной церемонии в столичной мэрии на Тверской улице.

На Олимпийских играх в Рио Россию представляли 283 спортсмена, 88 из которых — жители Москвы. 

Мэр поздравил победителей и призеров летних с удачным окончанием Олимпийских игр, отметив, что они заставили всех поволноваться. «Такого напряжения - психологического, политического - наверное, никто из сидящих в зале не припомнит. Не верили в коллективный результат с учетом того, что многие спортсмены просто не смогли поехать. Тем не менее, в этой непростой атмосфере совершили настоящий подвиг", - цитирует «ТВ Центр» мэра.

Собянин отметил, что спортивные достижения российской сборной убедительно показывают, что результаты основаны не на допингах или махинациях, а на труде атлетов, тренеров, на их профессионализме и таланте.

Мэр напомнил, что за последние годы в Москве были построены около шести тыс. спортивных объектов - от небольших дворовых площадок до ледовых арен, а также стадионы «ЦСКА», «Спартак» и спорткомплекс в Крылатском.

Напомним, по итогам 16 дней Игр сборная России завоевала 56 медалей — 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых — и заняла четвертое место в общем командном зачете.

Москвичам — победителям и призерам Игр в Рио-де-Жанейро столичное правительство выплатит премии. Олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры — по 2,5 млн рублей, бронзовые — по 1,7 млн рублей.

Читайте далее интервью «Известий» с серебряной призеркой Олимпиады в Рио-де-Жанейро по художественной гимнастике Яной Кудрявцевой:

«Для меня серебро Олимпиады в Рио сродни золоту»

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Собянин: москвичи положили в копилку сборной России в Рио 58% наград

Мэр Москвы назвал выступление российских спортсменов на Олимпиаде подвигом

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Сергей Лисин

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