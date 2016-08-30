Норвегия планирует выслать на родину 15 тыс. мигрантов

Около 15 тыс. беженцев, запрашивающих убежище в Норвегии, могут быть высланы из страны, сообщила Норвежская вещательная корпорация (NRK) со ссылкой на власти королевства.

По данным главы норвежского Управления по делам иммиграции (УДИ) Фруде Форфанга, заявление которого приводит NRK, за 2015 год беженцы в Норвегии подали более 31 тыс. прошений о предоставлении убежища, хотя в предыдущие годы этот показатель не превышал отметки в 10 тыс. Председатель УДИ считает, что власти страны удовлетворят только половину запросов, и около 15 тыс. человек будут возвращены на родину.

Как сообщил Фруде Форфанг, Управление по делам иммиграции определит, каким способом мигрантов вернут на родину, добровольно или принудительно.

— Из опыта мы знаем, что это будет сложно. Выдворение из страны тех, кто не имеет права находиться в Норвегии, давно является для нас одной из приоритетных задач. Ее важность увеличивается по мере того, как число таких людей растет, — пояснил глава УДИ. Сейчас ведомство совместно с министерством юстиции и МИДом обсуждает условия возвращения мигрантов с властями их родных стран.

По данным ведомства, за 2015 год в Норвегию прибыли 10,5 тыс. беженцев, называющих себя сирийцами, 7 тыс. граждан Афганистана, 3 тыс. выходцев из Эритреи, 3 тыс. иракцев и 1,3 тыс. иранцев.

Читайте также:



В Венгрии построят вторую стену от мигрантов