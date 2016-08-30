СМИ: Япония готова развивать отношения с РФ вопреки спору о Курилах

Япония намерена развивать экономическое сотрудничество с Россией даже при условии, что территориальный спор между странами о Курильских островах не будет разрешен.



Как сообщает японское издание The Japan Times со ссылкой на информированные источники, решение о экономической кооперации с целью укрепления двусторонних отношений будет принято по итогам встречи японского премьер-министра Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина на следующей неделе в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.



«Мы видим, что наша предыдущая политика не принесла прогресса в территориальных переговорах, поэтому мы должны изменить наш образ мышления», — заявил источник в японском правительстве.



Источник отметил, что часть пакета экономической помощи России, согласно плану сотрудничества из восьми пунктов, который Абэ представлял Путину на их встрече в черноморском курортном городе Сочи в мае, будет реализована уже в этом году.



Тогда в Сочи Абэ согласился на «новый подход», предложенный Путиным, в урегулировании давнего спора по поводу островов.



Напомним, территориальный вопрос о Курильских островах в Токио считается главным препятствием на пути заключения мирного договора с Россией. Документ не был подписан после Второй мировой войны. Япония претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва, в свою очередь, заявляет, что суверенитет России над островами не подлежит сомнению.



Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.

