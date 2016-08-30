Первый винчестерный тоннель в Москве откроют в сентябре

В Москве винчестерный тоннель на пересечении улицы Народного Ополчения с улицей Берзарина будет открыт в сентябре, сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство винчестерного тоннеля на улице Народного Ополчения близко к завершению. Движение по нему будет открыто уже в сентябре этого года, то есть на полтора года раньше намеченного срока, — приводит «Интерфакс» заявление главы ведомства.

По его словам, сейчас строители производят облицовку тоннеля, укладку асфальта и нанесение разметки. Вместе с тем Андрей Бочкарев отметил сложность строительства из-за близкого расположения домов на одной из улиц.

— Это один из самых сложных участков строительства Северо-западной хорды. Из-за того, что дома на улице Народного Ополчения стоят достаточно плотно, инженерам пришлось применить новую технологию и создать первый в Москве винчестерный тоннель, — подчеркнул руководитель департамента.

Кроме того, Андрей Бочкарев отметил, что аналогов такого тоннеля нет ни в Москве, ни в России. Длина тоннеля составит 786 метров. Движение транспорта в нем будет организовано по трем полосам в каждом направлении, еще две полосы появятся вдоль тоннеля для заездов во дворы. В туннеле встречные потоки машин будут двигаться на протяжении почти 100 метров друг над другом. Кроме того, на улице Народного Ополчения будут построены пять подземных и один надземный пешеходные переходы.

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