Нобель Бунгу-Коло подпишет однолетний контракт с «Химками»

Форвард «Лиможа» в ближайшее время присоединится к подмосковному клубу
БК «Химки» договорились о переходе баскетболиста «Лиможа» Нобеля Бунгу-Коло. Контракт с 28-летним форвардом будет подписан до конца сезона-2016/17. Об этом «Известиям» рассказал источник близкий к окружению подмосковного клуба. Бунгу-Коло присоединится к «Химкам» на втором предсезонном сборе.
Бунгу-Коло с 2012 года выступал за французский «Лимож». В сезоне-2015/16 форвард провел 10 матчей в Евролиге, набирая в среднем по 8,6 очка, 3,1 подбора и 2 передачи за игру. Стоит отметить, что, помимо «Химок», интерес к игроку проявляли греческий «Панатинаикос» и немецкая «Альба».
Француз станет уже пятым новичком химчан в межсезонье. Ранее к клубу присоединились Вячеслав Зайцев («Красный Октябрь»), Перри Джонс («Айова Энерджи»), Джей Роулэнд («Хапоэль Иерусалим») и Джастин Картер («Каршияка»).
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