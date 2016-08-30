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Вторник,
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Киевские школы хотят избавить от «пережитков советского прошлого»

Учебным заведениям разрешили самостоятельно определять формат празднования Дня знаний

Школы Киева получили разрешение самостоятельно определять формат празднования Дня знаний — 1 сентября — с целью избавиться от «пережитков советского прошлого». Об этом заявили в департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации.

«Во время расширения автономии учебных заведений, внедрения принципов педагогической свободы и творчества, дебюрократизации сферы образования и накануне Дня знаний департамент образования и науки, молодежи и спорта отмечает, что учебное заведение самостоятельно определяет формат проведения праздника Первого звонка», — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Как уточнила заместитель главы администрации Анна Старостенко, школы могут не проводить торжественные линейки.

«Мы стремимся избавиться от пережитков советского прошлого и дать возможность школам самостоятельно определять формат праздника 1 сентября, и это не обязательно должно быть линейка», — приводит ее слова агентство «РИА Новости».

В мае 2015 года начал действовать одобренный радой Украины закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов в Украине и запрет пропаганды их символики». В рамках закона переименованию подлежат все объекты, названия которых связаны с именами деятелей СССР или упоминающие коммунизм, советскую власть и ее институты — компартию, комсомол, пионерию. Закон также запрещает «пропаганду советской символики».

В начале июня спикер парламента Андрей Парубий подписал постановление о переименовании 278 населенных пунктов на Украине в рамках закона о декомунизации.

Закон вызвал широкий общественный резонанс.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Киевские школы хотят избавить от «пережитков советского прошлого»

Учебным заведениям разрешили самостоятельно определять формат празднования Дня знаний

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