Медведев хочет вернуть доходы от нефтяных акцизов в регионы

Премьер-министр России поручил правительству рассмотреть предложение о сохранении сборов от продажи нефтепродуктов в бюджетах субъектов РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть предложение о возвращении практики зачисления в бюджеты регионов России 100% доходов от акцизов на нефтепродукты.
Минфин и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами должны до 1 октября 2016 года рассмотреть предложения о сохранении ранее действующего норматива по зачислению налоговых доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей.
Новый норматив вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, в региональные бюджеты уходит 88% дохода от уплаты акцизов на нефтепродукты, а в федеральный — 12%, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правительстве.
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