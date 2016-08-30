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Медведев хочет вернуть доходы от нефтяных акцизов в регионы

Премьер-министр России поручил правительству рассмотреть предложение о сохранении сборов от продажи нефтепродуктов в бюджетах субъектов РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству рассмотреть предложение о возвращении практики зачисления в бюджеты регионов России 100% доходов от акцизов на нефтепродукты.

Минфин и Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами должны до 1 октября 2016 года рассмотреть предложения о сохранении ранее действующего норматива по зачислению налоговых доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных двигателей.

Новый норматив вступил в силу 1 июня 2016 года. Согласно ему, в региональные бюджеты уходит 88% дохода от уплаты акцизов на нефтепродукты, а в федеральный — 12%, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правительстве.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Медведев хочет вернуть доходы от нефтяных акцизов в регионы

Премьер-министр России поручил правительству рассмотреть предложение о сохранении сборов от продажи нефтепродуктов в бюджетах субъектов РФ

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