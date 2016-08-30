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Глава ПФР заявил, что единовременная выплата выгоднее для пенсионеров

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Председатель фонда подчеркнул, что дополнительные средства станут, по сути, прибавкой к пенсии

Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов считает, что всем пенсионерам будет выгоднее получить единовременную выплату, особенно это касается граждан с низкими пенсиями.

— Для половины пенсионеров — тех, кто получает невысокую пенсию, — 5 тыс. рублей (это около 1 тыс. рублей в месяц) больше, чем индексация пенсии на 8,5%. Но всё равно в результате выиграют все, поскольку для всех пенсионеров это будут дополнительные средства — по сути, прибавка к пенсии, — приводит «РИА Новости» сообщение Антона Дроздова.

Председатель ПФР отметил, что от решения провести единовременные выплаты вместо индексации пенсий также выиграют работающие пенсионеры, чьи пенсии не были проиндексированы в первом полугодии.

Вместе с тем глава Пенсионного фонда РФ отметил, что проведение разовой выплаты будет стоить на 63 млрд рублей дороже, чем повторная индексация пенсий. «В текущем году индексация стоила бы 137 млрд рублей, а расходы на выплату будут 200 млрд — чуть больше, но это за счет того, что более высокий контингент и платится в январе», — пояснил Антон Дроздов. Но, по его словам, в следующем году таких расходов не будет.

Напомним, 23 августа правительство РФ заменило вторую индексацию пенсий в 2016 году разовой выплатой, которая составит 5 тыс. рублей. Деньги пенсионерам выплатят в январе 2017 года, при этом в феврале пенсии планируется проиндексировать в обычном порядке, на уровень инфляции 2016 года. Деньги на это должны быть заложены в бюджете на будущий год.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Глава ПФР заявил, что единовременная выплата выгоднее для пенсионеров

Председатель фонда подчеркнул, что дополнительные средства станут, по сути, прибавкой к пенсии

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