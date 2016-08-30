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Вторник,
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В ООН назвали решающими грядущие переговоры РФ и США по Сирии

Политический процесс и политическое решение — единственный выход из кризиса, подчеркнул спецпосланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура

Переговоры между Россией и США на этой неделе станут решающими для восстановления режима тишины в Сирийской Арабской Республике, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

«Обсуждения между США и Россией на этой неделе являются решающими в рамках усилий по восстановлению режима прекращения огня», — цитирует агентство Reuters официального представителя спецпосланника Джесси Шахин.

Де Мистура крайне сожалеет по поводу активизировавшихся боевых действий и тяжелой гуманитарной ситуации, добавила Шахин. Политический процесс и политической решение — единственный выход из кризиса, уверена она. 

По итогам встречи с госсекретарем США Джоном Керри глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что стороны договорились почти по всем вопросам урегулирования в Сирии, а в ближайшее время будут представлены результаты работы США и РФ.

Лавров отдельно отметил, что Москва и Вашингтон находят всё больше точек соприкосновения в разрешении ситуации в Сирии.

Керри, в свою очередь, заявил, что США и РФ оставляют в Женеве группу экспертов, которые продолжат обсуждение технических вопросов.

Вооруженный конфликт в Сирии идет с марта 2011 года. Войскам официальных властей противостоят банды боевиков, наиболее влиятельными из которых являются запрещенные в России и ряде стран террористические группировки ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (сменившая название на «Джебхат Фатах аш-Шам»). По данным ООН, в конфликте погибло уже более 220 тыс. человек.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В ООН назвали решающими грядущие переговоры РФ и США по Сирии

Политический процесс и политическое решение — единственный выход из кризиса, подчеркнул спецпосланник Организации Объединенных Наций Стаффан де Мистура

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