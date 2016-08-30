Звезда сериала «Игра престолов» Керис ван Хаутен родила сына

Керис ван Хаутен, сыгравшая в сериале «Игра престолов» жрицу Мелисандру, родила сына. Малыша назвали Монте.



Отцом новорожденного является актер Гай Пирс. Первенец пары появился на свет на прошлой неделе, однако пока родители сохраняют точную дату его рождения в тайне.



О радостном событии Пирс написал на своей странице в Twitter.



A cute little package arrived and told us his name's Monte Pearce. We think we're gonna keep him. Placenta smoothie anyone? @caricevhouten — Guy Pearce (@TheGuyPearce) 29 августа 2016 г.

«Милая маленькая посылка прибыла к нам и сообщила, что его зовут Монте Пирс. Мы решили оставить его себе. Смузи из плаценты никого не интересует?» — пошутил актер.

О том, что пара ждет ребенка, сообщили в марте представители актеров.



Позже Керис начала выкладывать соответствующие фотографии в соцсетях, пишут Дни.Ру.

39-летняя ван Хаутен и 48-летний Пирс познакомились летом 2015 года на съемках триллера «Преисподняя». В октябре актер решил развестись со своей женой, психологом Кейт Местиц, с которой прожил в браке 18 лет. Детей у них не было.



Гай Пирс снимался в картинах «Помни», «Я соблазнила Энди Уорхола», «Король говорит!», «Самый пьяный округ в мире» и «Железный человек 3». Он стал популярен после выхода фильма «Секреты Лос-Анджелеса».



Керис ван Хаутен сыграла в фильмах «Операция «Валькирия» и «Пятая власть», «Черная книга» и «Игра престолов».

