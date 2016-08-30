ЕС заявит о готовности обсуждения отношений с Лондоном на саммите G20

На саммите «большой двадцатки», который пройдет в Китае 4–5 сентября, Евросоюз выразит готовность создать новые партнерские отношения с Великобританией, сообщил дипломатический источник.

«На саммите G20 мы только можем заверить партнеров, что мы сделаем всё возможное, чтобы создать новые рамки для партнерства с Великобританией. Наша задача — довести этот сигнал», — приводит ТАСС сообщение источника.

Вместе с тем он отметил, что стороны начнут вести плодотворные переговоры о торговле и условиях сотрудничества, когда от Великобритании поступит уведомление.

Напомним, 23 июня на прошедшем в Великобритании референдуме большинство жителей страны (51,9%) поддержали идею выхода страны из ЕС. После этого премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон ушел в отставку, его пост заняла экс-глава МВД Британии Тереза Мэй, которая обещала исполнить волю народа.

Лондон намерен применить статью 50 Лиссабонского договора, предусматривающего механизм выхода государства-члена из ЕС, в начале 2017 года.

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