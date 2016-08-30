Москвичка умерла от малярии после посещения Замбии

Около 500 тыс. человек в мире ежегодно погибают от болезни
Жительница Москвы умерла от малярии после возвращения из Замбии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В 2016 году зарегистрирован летальный исход от тропической малярии у жительницы Москвы после посещения Замбии», — говорится в сообщении, текст которого приводит агентство городских новостей «Москва».
В материале уточняется, что, по информации Всемирной организации здравоохранения, к настоящему моменту 3,4 млрд человек продолжают подвергаться риску заболевания малярией в 97 странах в Африке и Юго-Восточной Азии. Около 500 тыс. человек в мире ежегодно погибают от болезни.
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