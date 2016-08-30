Путин встретится с главами Ростовской области и Забайкальского края

Президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с главой Ростовской области, исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, и, возможно, с лидером Федерации независимых профсоюзов РФ, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Сегодня из публичной части, президент примет губернатора Ростовской области Голубева. Традиционно будет обсуждаться региональная проблематика, чем живет область, какие проблемы. Сегодня же президент пообщается с исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой, — сообщил Дмитрий Песков журналистам.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Владимир Путин сегодня может встретиться с главой Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. «Вы знаете, общение с профсоюзными лидерами у президента происходит на регулярной основе, достаточно всегда такой содержательный, зачастую жесткий разговор, но тем не менее, весьма конструктивный», ­— пояснил Дмитрий Песков.