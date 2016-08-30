Путин встретится с главами Ростовской области и Забайкальского края

По словам пресс-секретаря президента РФ, также возможна встреча российского лидера с председателем Федерации независимых профсоюзов
Президент России Владимир Путин проведет сегодня встречу с главой Ростовской области, исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, и, возможно, с лидером Федерации независимых профсоюзов РФ, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
— Сегодня из публичной части, президент примет губернатора Ростовской области Голубева. Традиционно будет обсуждаться региональная проблематика, чем живет область, какие проблемы. Сегодня же президент пообщается с исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Натальей Ждановой, — сообщил Дмитрий Песков журналистам.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что Владимир Путин сегодня может встретиться с главой Федерации независимых профсоюзов РФ Михаилом Шмаковым. «Вы знаете, общение с профсоюзными лидерами у президента происходит на регулярной основе, достаточно всегда такой содержательный, зачастую жесткий разговор, но тем не менее, весьма конструктивный», — пояснил Дмитрий Песков.
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