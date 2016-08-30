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Путин не планирует посещать Турцию в ближайшее время

Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил о возможной встрече глав двух стран на саммите G20 в Китае

В планах президента России Владимира Путина на ближайшее время нет посещения Турции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на встрече с журналистами во вторник.

«Нет, эта информация не соответствует действительности, сейчас пока в ближайшее время нет таких планов», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее источник в администрации президента Турции сообщил, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться на полях саммита G20, который пройдет в китайском Ханчжоу 4–5 сентября. Лидеры двух стран могут провести переговоры по ситуации в Сирии, а также по вопросам двусторонних отношений.

Напомним, 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась первая после кризиса рабочая встреча лидеров двух стран. По ее итогам президент России заявил, что двусторонние отношения вышли на докризисный уровень.

Напомним, связи между странами прекратились, после того, как 24 ноября 2015 года российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в антитеррористической операции в Сирии, был сбит турецкими ВВС. Позже Эрдоган принес России официальные извинения.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Путин не планирует посещать Турцию в ближайшее время

Ранее источник в администрации турецкого лидера сообщил о возможной встрече глав двух стран на саммите G20 в Китае

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