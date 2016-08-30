Песков рассказал о «многогранной поездке» Путина на Дальний Восток

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава России Владимир Путин 31 августа отправится на Дальний Восток, где примет участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний, а также встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Пак Кын Хе на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).



«Будет очень такая многогранная поездка», — отметил Песков.



Кроме того, после участия в ВЭФе Путин отправится в китайский город Ханчжоу для участия в саммите «двадцатки», где, по словам Пескова, также ожидается проведение большого количества двусторонних встреч.



Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



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