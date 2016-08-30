Владимир Путин не принимал решений по «Башнефти»

В Кремле заявили, что вопросы приватизации нефтяной компании — прерогатива правительства
Президент РФ Владимир Путин не принимал никаких решений по приватизации «Башнефти» заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.
«Это прерогатива правительства. Нужно эти вопросы туда отправлять. Каких-либо решений президентом на этот счет не принималось», — сказал пресс-секретарь Президента.
Правительство РФ планировало уже в сентябре-октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд рублей.
По информации Кремля, позже правительство решило отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти».
Читайте также:
«Башнефть» выросла на новостях о продаже доли «Роснефти» за $5 млрд
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.