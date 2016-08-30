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Владимир Путин не принимал решений по «Башнефти»

В Кремле заявили, что вопросы приватизации нефтяной компании — прерогатива правительства

Президент РФ Владимир Путин не принимал никаких решений по приватизации «Башнефти» заявил пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков.

«Это прерогатива правительства. Нужно эти вопросы туда отправлять. Каких-либо решений президентом на этот счет не принималось», — сказал пресс-секретарь Президента.

Правительство РФ планировало уже в сентябре-октябре продать госпакет в 50,08% акций «Башнефти», который был оценен в 297–315 млрд рублей.

По информации Кремля, позже правительство решило отложить эту сделку и сначала приватизировать пакет акций «Роснефти».

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Владимир Путин не принимал решений по «Башнефти»

В Кремле заявили, что вопросы приватизации нефтяной компании — прерогатива правительства

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