Прокуратура Турции распорядилась задержать 35 журналистов после путча

Турецкая прокуратура в рамках борьбы с движением Фетхуллаха Гюлена, которого официальная Анкара обвиняет в попытке военного переворота в стране, выдала ордера на арест 35 сотрудников СМИ.



Как сообщает агентство Anadolou со ссылкой на заместителя прокурора Стамбула Исмаила Уджара, журналистов подозревают в связях с движением Гюлена, а также в пропаганде деятельности этого движения.



Девять подозреваемых арестованы в Стамбуле, Анкаре и Измите.



По данным полиции, 18 разыскиваемых работников СМИ бежали из Турции, розыск 8 человек продолжается.



По данным Комитета защиты журналистов, после попытки путча власти Турции выдали 88 ордеров на арест сотрудников СМИ. Порядка 330 журналистов лишены аккредитации. Кроме того, закрыты три информационных агентства, 16 телеканалов, 23 радиостанции, 45 газет и 15 журналов.



Напомним, что в ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота в Турции, которая была пресечена властями.



Противостояние президента Турции с журналистами было ярко выражено и до попытки переворота 15 июля.



В ночь на 18 мая лицо Реджепа Тайипа Эрдогана в образе Адольфа Гитлера спроецировала на посольство Турции в Берлине арт-группа Pixel Helper. Под изображением Эрдогана с характерными усами и прической появилась подпись «Он вернулся». Своей акцией художники протестовали против задержания в Турции двоих журналистов — Кана Дюндара и Эрдема Гюля.

На своей странице в Facebook участники арт-группы подписали фотографию как Adolfep Hitlerogan (Адольфеп Гитлероган), смешивая таким образом имя и фамилию нацистского диктатора и турецкого президента.

«Мы как немцы знаем, что происходит на ранних стадиях диктатуры. Сходство между ранним нацистским режимом и правлением Эрдогана в Турции в настоящее время пугает», — сказал изданию Independent Оливер Бьенковски, член Pixel Helper.

Власти Турции сейчас находятся в конфликте с независимой прессой страны. В частности, продолжается уголовное преследование главного редактора и корреспондента газеты Cumhuriyet («Республика») Джана Дюндара и Эрдема Гюля. Они были арестованы 27 ноября 2015 года по обвинению в пособничестве вооруженным террористическим группам и шпионаже против страны.

