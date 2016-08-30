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Вторник,
30 августа
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Кремль не обращает внимания на голословные обвинения в кибератаках

«По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся», — заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина

Очередные обвинения США в адрес России в причастности к кибератакам с целью повлиять на предвыборный процесс в стране голословны и не основаны ни на каких фактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся, они абсолютно голословны», — сказал Песков.

«Не считаем необходимым на это как-то обращать внимание», — добавил представитель Кремля.

Ранее во вторник американские СМИ сообщили о взломе компьютерных систем регистрации избирателей по крайней мере в двух американских штатах — Аризоне и Иллинойсе. Спецслужбы США ведут расследование и не исключают, что хакеры якобы могут повлиять на результаты президентских выборов в стране. В администрации госсекретаря штата Аризона Мэтта Робертса уверяют, что ФБР обнаружило во взломах «российский след».

Ранее, 11 августа, Демократическая партия США напрямую обвинила российских хакеров во взломе серверов партии.

«Это русские», — заявила журналистам лидер демократической фракции в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Ранее демократы заявили, что последствия взлома серверов оказались более серьезными, чем предполагалось ранее, были похищены данные боле ста почтовых аккаунтов. В этой связи ФБР расширило расследование.

Напомним, что в июле сайт WikiLeaks опубликовал более 19 тыс. электронных писем национального комитета Демократической партии США. Переписка свидетельствует, что партийные функционеры вопреки правилам поддерживали Хиллари Клинтон на президентских праймериз в ущерб другому кандидату — сенатору Берни Сандерсу.

Отметим, что в начале августа сообщалось, что Соединенные Штаты Америки могут ввести новые санкции в отношении стран, которые проводят хакерские атаки. Об этом заявил американский лидер Барак Обама на пресс-конференции во вторник.

«У нас есть возможности, если мы увидим доказательства атаки со стороны государств, мы можем ввести пропорциональные наказания», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Также американский лидер отметил, что если к кибератакам причастна Россия, то отношения двух стран не сильно изменятся. По его мнению, противоречия с Россией не являются препятствием в совместной работе.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Кремль не обращает внимания на голословные обвинения в кибератаках

«По-прежнему эти заявления носят абсолютно безосновательный характер, они ни на чем не зиждутся, никакие факты не приводятся», — заявил пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина

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