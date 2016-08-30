Олланд заявил о невозможности пересмотра итогов Brexit

Решение Великобритании о выходе из Евросоюза не может быть пересмотрено. Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд в ходе своего выступления перед французскими послами на ежегодной конференции МИД страны.

«Решение Великобритании о выходе из ЕС окончательное и не может быть пересмотрено. Мы понимаем, что Лондону нужно время, однако все вопросы необходимо решить не позднее 2019 года», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Ранее издание Sunday Times опубликовало сообщение о том, что процедура выхода Британии из ЕC может быть инициирована не ранее конца 2019 года. Задержка связана с тем, что два новых ведомства Великобритании — министерства по Brexit и по международной торговле — не смогут провести всю необходимую работу раньше этого срока.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня. Инициативу поддержали 51,9% избирателей, против высказались 48,1%.