Еврокомиссия потребовала у Apple €13 млрд невыплаченных налогов

Ранее агентство Bloomberg писало, что ЕК намерена заявить о том, что Ирландия оказывала производителю смартфонов iPhone незаконную поддержку
Еврокомиссия (ЕК) требует от американской компании Apple возместить €13 млрд невыплаченных налогов, сообщила пресс-служба ЕК.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ЕК потребует от Apple возместить налоги на сумму до $19 млрд.
По информации агентства, Еврокомиссия намерена заявить о том, что Ирландия оказывала производителю смартфонов iPhone незаконную поддержку путем предоставления благоприятных условий в обмен на создание рабочих мест в этой стране. Ожидается, что Дублин будет отрицать эти утверждения.
Напомним, что в начале августа Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело против корпрации Apple из-за координации цен у реселлеров iPhone на рынке Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.
«Дело по ч. 5 ст. 11 Закона о защите конкуренции возбуждено в отношении группы лиц в составе ООО «Эппл Рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International и Apple Inc.», — заявили в ФАС.
Антимонопольное ведомство видит признаки координации ценообразования на территории РФ у реселлеров iPhone, что стало причиной установления одинаковых розничных цен на эти смартфоны.
В конце июля капитализация корпорации Apple упала на $66 млрд после оглашения итогов деятельности компании в апреле–июне 2015 года, сообщила газета Financial Times. Таким образом, совокупная стоимость ценных бумаг компании сократилась на 8,8% и достигла $679,98 млрд.
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