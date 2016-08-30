ЦБ предостерег россиян от неподнадзорных ему потребительских обществ

ЦБ предупредил, что «двойники» кредитно-потребительских кооперативов, предлагающие гражданам вложить в них свои сбережения, не подчиняются регулятору
В Центробанк
начали поступать обращения граждан, которым предлагается вступить в
потребительское общество и вложить в него свои деньги или взять заем
(кредит) — как в кредитном потребительском кооперативе (КПК). Но подобные «двойники» КПК не поднадзорны Банку России, а значит, риски и последствия любого взаимодействия с ними граждане должны оценивать самостоятельно. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.
То есть граждане должны самостоятельно оценивать риски инвестиций в подобные компании и учитывать, что сбережения могут быть потеряны. Также заемщики должны быть готовы к тому, что при взыскании долгов по займам, выданным в потребительских обществах, неподнадзорных ЦБ, могут использоваться в том числе неправомерные методы.
«Принимая
решение о размещении своих денежных средств или о получении займов
(кредитов), гражданам важно понимать разницу между кредитным
потребительским кооперативом и потребительским обществом, которое не
вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению
потребительских займов и не находится под надзором Банка России», — следует из сообщения ЦБ.
Регулятор напоминает, что КПК объединяет пайщиков по территориальному,
профессиональному и (или) иному принципу с целью удовлетворения
финансовых потребностей членов кооператива.
— КПК может принимать денежные
средства пайщиков и выдавать займы, — отмечает ЦБ. — В то время как в потребительском
обществе финансовая взаимопомощь не является основным видом деятельности
и потребительское общество не вправе осуществлять профессиональную
деятельность по предоставлению потребительских займов.
ЦБ ведет государственный реестр КПК. Прежде чем вложить деньги в тот или иной кооператив, следует уточнить, входит ли он в реестр. Тому же принципу нужно следовать потенциальным заемщикам.
«Кроме того,
КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций (СРО),
объединяющих кредитные кооперативы, — говорится в сообщении ЦБ. — Единый реестр СРО финансового рынка
также находится на сайте Банка России. В свою очередь, потребительские
общества не входят в число организаций, за деятельностью которых Банк
России осуществляет контроль и надзор».
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