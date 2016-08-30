ЦБ предостерег россиян от неподнадзорных ему потребительских обществ

В Центробанк начали поступать обращения граждан, которым предлагается вступить в потребительское общество и вложить в него свои деньги или взять заем (кредит) — как в кредитном потребительском кооперативе (КПК). Но подобные «двойники» КПК не поднадзорны Банку России, а значит, риски и последствия любого взаимодействия с ними граждане должны оценивать самостоятельно. Об этом говорится в официальном сообщении регулятора.



То есть граждане должны самостоятельно оценивать риски инвестиций в подобные компании и учитывать, что сбережения могут быть потеряны. Также заемщики должны быть готовы к тому, что при взыскании долгов по займам, выданным в потребительских обществах, неподнадзорных ЦБ, могут использоваться в том числе неправомерные методы.



«Принимая решение о размещении своих денежных средств или о получении займов (кредитов), гражданам важно понимать разницу между кредитным потребительским кооперативом и потребительским обществом, которое не вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и не находится под надзором Банка России», — следует из сообщения ЦБ.



Регулятор напоминает, что КПК объединяет пайщиков по территориальному, профессиональному и (или) иному принципу с целью удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива.



— КПК может принимать денежные средства пайщиков и выдавать займы, — отмечает ЦБ. — В то время как в потребительском обществе финансовая взаимопомощь не является основным видом деятельности и потребительское общество не вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов.



ЦБ ведет государственный реестр КПК. Прежде чем вложить деньги в тот или иной кооператив, следует уточнить, входит ли он в реестр. Тому же принципу нужно следовать потенциальным заемщикам.



«Кроме того, КПК обязаны быть членами саморегулируемых организаций (СРО), объединяющих кредитные кооперативы, — говорится в сообщении ЦБ. — Единый реестр СРО финансового рынка также находится на сайте Банка России. В свою очередь, потребительские общества не входят в число организаций, за деятельностью которых Банк России осуществляет контроль и надзор».

