Источник: глава управления нацбезопасности САР посетит Москву

Глава управления нацбезопасности Сирии Али Мамлюк посетит Москву на следующей неделе, сообщил источник в органах безопасности.

Сообщение источника передает агентство Sputnik, детали визита он не указал.

Али Мамлюк входит в ближайшее окружение президента САР Башара Асада, ранее он был его специальным советником по безопасности.