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Источник: глава управления нацбезопасности САР посетит Москву

Визит Али Мамлюка запланирован на следующей неделе

Глава управления нацбезопасности Сирии Али Мамлюк посетит Москву на следующей неделе, сообщил источник в органах безопасности.

Сообщение источника передает агентство Sputnik, детали визита он не указал.

Али Мамлюк входит в ближайшее окружение президента САР Башара Асада, ранее он был его специальным советником по безопасности.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Источник: глава управления нацбезопасности САР посетит Москву

Визит Али Мамлюка запланирован на следующей неделе

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