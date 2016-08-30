Источник: глава управления нацбезопасности САР посетит Москву

Визит Али Мамлюка запланирован на следующей неделе
Глава управления нацбезопасности Сирии Али Мамлюк посетит Москву на следующей неделе, сообщил источник в органах безопасности.
Сообщение источника передает агентство Sputnik, детали визита он не указал.
Али Мамлюк входит в ближайшее окружение президента САР Башара Асада, ранее он был его специальным советником по безопасности.
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