Моряки Черноморского флота проведут учения в Керченском проливе

Моряки Черноморского флота и Каспийской флотилии на завершающем этапе внезапной проверки боеготовности отработают задачи в море, в том числе в районе Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Группировки разнородных ударных сил Черноморского флота и Каспийской флотилии проведут розыгрыши ряда эпизодов в акваториях Черного и Каспийского морей с отработкой задач по нанесению поражения группе кораблей условного противника, пресечению попытки деблокады Керченского пролива, одного из газоконденсатных месторождений, освобождению захваченного террористами пограничного корабля», — говорится в сообщении представительства ведомства.

В материале уточняется, что подразделения морской пехоты также отработают задачи по погрузке морского десанта на большие десантные корабли и его высадке на необорудованное морское побережье.

Напомним, внезапная проверка боеготовности войск проводится в России с 25 по 31 августа. В полную боевую готовность были приведены войска Южного, Западного и Центрального военных округов. Глава Министерства обороны Сергей Шойгу поручил проинформировать об этом военных атташе других стран.



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