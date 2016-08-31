«Ночные стражи» уступили «Механику» и «Отряду»

Первую строчку кассовых сборов за уикенд 25–28 августа, по данным портала «Кинодата», по-прежнему занимает анимационный блокбастер «Тайная жизнь домашних животных»: за выходные лента собрала 318 млн рублей при общей кассе 1,6 млрд рублей. Это второе место по сборам в текущем году. Больше собрал только «Зверополис», другая анимация студии Disney, покорившая планку в 2,275 млрд рублей.

У «Тайной жизни...» есть шанс ее превысить — по словам генерального директора сети кинотеатров КАРО Ника Глушко, прокатчик обещал поддерживать промокампанию ленты на протяжении всего проката и «мы действительно продолжаем наблюдать массированную рекламу».

— В этот уикенд мы столкнулись с нестандартной ситуацией: боевик «Механик: Воскрешение» вышел в прокат не в четверг, а в пятницу. Это привело к тому, что сборы четверга оказались ниже ожидаемых, — продолжил Глушко.

Тем не менее, боевик занял вторую строчку — 105 млн рублей. А всего, по прогнозам главного редактора портала «Кинодата» Сергея Лаврова, картина с участием Джейсона Стэйтема способна заработать в нашей стране около 250 млн рублей.

Ажиотаж вокруг фильма «Механик: Воскрешение», вызванный предполагаемым переносом даты релиза, подогрел зрительский интерес к картине, и в результате сиквел «Механика» занял десятую позицию в рейтинге фильмов с участием Джейсона Стэйтема в качестве актера.

Хоррор «Не дыши» о противостоянии слепого ветерана и троих подростков с криминальными наклонностями обосновался на третьей строчке: 61 млн рублей. На четвертое место опустилась комедия «Парни со стволами» — 50 млн рублей за уикенд при общих сборах 225 млн. При этом, как отмечает Сергей Лавров, в американском прокате лента провалилась.

Замыкает пятерку лидеров кинокомикс «Отряд самоубийц» — 33 млн рублей в выходные и внушительная сумма в 1,576 млрд рублей за всё время показа.

А вот российским блокбастерам не повезло, хотя именно ради них выход «Механика: Воскрешение» и был сдвинут с четверга на пятницу. Спортивная драма «Спарта» (бюджет 130 млн) собрала в первый уикенд 20 млн рублей, а фантастический триллер про вампиров «Ночные стражи» (бюджет — 230 млн рублей) — 18 млн рублей.

— К сожалению, российские фильмы показали очень слабые результаты, — говорит Глушко. — Но при этом важно учитывать, что в текущем месяце в прокат вышли два блокабастера, собравшие в сумме более 3 млрд рублей и сейчас зрители еще не готовы потратиться на просмотр новых фильмов.

Однако в предстоящий уикенд на экраны все-таки выходит еще один супердорогой голливудский проект — боевик «Джейсон Борн».

— Его продвижением Universal занялась за полгода до релиза, — рассказал Глушко. — Релиз картины о Джейсоне Борне в России назначен на 30 августа. Знаковая дата — релиз «Эволюции Борна» состоялся в этот же день несколько лет назад. В США у франшизы больше поклонников, чем в России, но мы надеемся, что возвращение Мэтта Деймона принесет фильму заслуженный успех.