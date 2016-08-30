Китай расширит антитеррористическое сотрудничество с Киргизией

После теракта в Бишкеке КНР расширит сотрудничество с Киргизией и другими странами региона в борьбе с терроризмом и вопросах защиты своих дипломатических структур и граждан.

«Китай на основе двусторонних отношений и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилит сотрудничество с Киргизией и другими странами региона в борьбе с терроризмом, чтобы решительно подавлять любую форму терроризма, защищать безопасность структур и сотрудников Китая в других странах, защищать региональную безопасность и стабильность», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что сегодня, 30 августа, на территории здания посольства КНР в Бишкеке прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвался автомобиль под управлением террориста-смертника, начиненный взрывчаткой.

В Киргизии считают произошедшее терактом.