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Китай расширит антитеррористическое сотрудничество с Киргизией

После теракта в Бишкеке Пекин обратит усиленное внимание на безопасность своих дипломатических структур в странах региона

После теракта в Бишкеке КНР расширит сотрудничество с Киргизией и другими странами региона в борьбе с терроризмом и вопросах защиты своих дипломатических структур и граждан.

«Китай на основе двусторонних отношений и в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) усилит сотрудничество с Киргизией и другими странами региона в борьбе с терроризмом, чтобы решительно подавлять любую форму терроризма, защищать безопасность структур и сотрудников Китая в других странах, защищать региональную безопасность и стабильность», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Напомним, что сегодня, 30 августа, на территории здания посольства КНР в Бишкеке прогремел взрыв.

По предварительным данным, взорвался автомобиль под управлением террориста-смертника, начиненный взрывчаткой.

В Киргизии считают произошедшее терактом.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Китай расширит антитеррористическое сотрудничество с Киргизией

После теракта в Бишкеке Пекин обратит усиленное внимание на безопасность своих дипломатических структур в странах региона

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