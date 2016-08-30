Министр экономики Франции уйдет в отставку ради президентского кресла

Как сообщают местные СМИ, Эммануэль Макрон намерен оставить свой пост ради подготовки к выборам президента, которые пройдут в 2017 году
Министр экономики Франции Эммануэль Макрон сегодня, 30 августа, объявит о своей отставке.
Как пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на несколько информированных источников, министр должен встретиться с президентом Франции Франсуа Олландом в 15.00 (16.00 мск), чтобы передать ему письмо об отставке.
В течение нескольких последних месяцев во Франции активно обсуждалась лояльность Макрона действующему президенту Франсуа Олланду.
Как сообщается, после отставки Макрон намерен вплотную заняться подготовкой к участию в президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2017 году.
По информации журнала Le Point, заявление об уходе с поста министра Макрон подготовил еще некоторое время назад, но до последнего момента держал его в тайне.
38-летний Макрон был назначен президентом Франции Франсуа Олландом министром экономики в 2014 году. В апреле 2016 года он объявил о создании собственного политического движения.
Напомним, в парижском пригороде Монтрей министра экономики Эммануэля Макрона закидали яйцами и овощами. Инцидент произошел в июне на волне протестов против реформы трудового законодательства.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.