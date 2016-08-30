Министр экономики Франции уйдет в отставку ради президентского кресла

Министр экономики Франции Эммануэль Макрон сегодня, 30 августа, объявит о своей отставке.



Как пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на несколько информированных источников, министр должен встретиться с президентом Франции Франсуа Олландом в 15.00 (16.00 мск), чтобы передать ему письмо об отставке.



В течение нескольких последних месяцев во Франции активно обсуждалась лояльность Макрона действующему президенту Франсуа Олланду.



Как сообщается, после отставки Макрон намерен вплотную заняться подготовкой к участию в президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2017 году.



По информации журнала Le Point, заявление об уходе с поста министра Макрон подготовил еще некоторое время назад, но до последнего момента держал его в тайне.



38-летний Макрон был назначен президентом Франции Франсуа Олландом министром экономики в 2014 году. В апреле 2016 года он объявил о создании собственного политического движения.

Напомним, в парижском пригороде Монтрей министра экономики Эммануэля Макрона закидали яйцами и овощами. Инцидент произошел в июне на волне протестов против реформы трудового законодательства.

