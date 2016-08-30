Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Министр экономики Франции уйдет в отставку ради президентского кресла

Как сообщают местные СМИ, Эммануэль Макрон намерен оставить свой пост ради подготовки к выборам президента, которые пройдут в 2017 году

Министр экономики Франции Эммануэль Макрон сегодня, 30 августа, объявит о своей отставке.

Как пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на несколько информированных источников, министр должен встретиться с президентом Франции Франсуа Олландом в 15.00 (16.00 мск), чтобы передать ему письмо об отставке.

В течение нескольких последних месяцев во Франции активно обсуждалась лояльность Макрона действующему президенту Франсуа Олланду.

Как сообщается, после отставки Макрон намерен вплотную заняться подготовкой к участию в президентских выборах во Франции, которые состоятся в 2017 году.

По информации журнала Le Point, заявление об уходе с поста министра Макрон подготовил еще некоторое время назад, но до последнего момента держал его в тайне.

38-летний Макрон был назначен президентом Франции Франсуа Олландом министром экономики в 2014 году. В апреле 2016 года он объявил о создании собственного политического движения.

Напомним, в парижском пригороде Монтрей министра экономики Эммануэля Макрона закидали яйцами и овощами. Инцидент произошел в июне на волне протестов против реформы трудового законодательства.

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Министр экономики Франции уйдет в отставку ради президентского кресла

Как сообщают местные СМИ, Эммануэль Макрон намерен оставить свой пост ради подготовки к выборам президента, которые пройдут в 2017 году

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Василий Колташев

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке