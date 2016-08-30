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В МУРе появилось подразделение по борьбе с интернет-мошенничеством

Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска

В составе Московского уголовного розыска было сформировано новое подразделение. Основной задачей созданной оперативно-разыскной части станет раскрытие мошенничеств, в том числе совершаемых при помощи средств мобильной связи и сети интернет. Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска.

«В целях оптимизации организационно-штатного построения, повышения эффективности работы в настоящее время в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения», — сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Софья Хотина.

«Иных организационно-штатных мероприятий в МУРе не проводится», — сообщается на сайте ГУ по Москве.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

В МУРе появилось подразделение по борьбе с интернет-мошенничеством

Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска

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