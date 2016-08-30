Нападающий Вагнер Лав перешел в «Аланьяспор»

Контракт на два года с турецким клубом будет подписан в среду
Бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в турецкий «Аланьяспор» из «Монако». Контракт на два сезона с новым клубом форвард подпишет в среду. Финансовые подробности сделки не сообщаются.
«Наш клуб согласовал все условия с «Монако» по переходу бразильского нападающего Вагнера Лава. Футболист сегодня пройдет медосмотр, а завтра подпишет контракт с клубом на 2 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы клуба.
We won't see Vagner Love plyaing vs CSKA in the #UCL. He just signed 2 years contract with Alanyaspor (Tur). pic.twitter.com/xezXVkx54Q— CSKA Against Racism (@WeAreCSKA11) 30 августа 2016 г.
Вагнер Лав перешел в ЦСКА в 2004 году и дважды — в 2010-м и 2013-м — возвращался в чемпионат России из Бразилии. Форвард провел за красно-синих 259 игр и забил в них 124 гола. Три раза вместе с клубом Лав становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Покинул клуб армейцев Вагнер Лав перед сезоном-2013/14, пишет «Спорт-Экспресс».
За «Монако» 32-летний Лав играл с января 2016 года. Он должен был противостоять своему бывшему клубу ЦСКА в группе E Лиги чемпионов.
«Аланьяспор» с нового сезона выступает в высшем турецком дивизионе.
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