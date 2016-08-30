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Нападающий Вагнер Лав перешел в «Аланьяспор»

Контракт на два года с турецким клубом будет подписан в среду

Бразильский нападающий Вагнер Лав перешел в турецкий «Аланьяспор» из «Монако». Контракт на два сезона с новым клубом форвард подпишет в среду. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

«Наш клуб согласовал все условия с «Монако» по переходу бразильского нападающего Вагнера Лава. Футболист сегодня пройдет медосмотр, а завтра подпишет контракт с клубом на 2 года», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

Вагнер Лав перешел в ЦСКА в 2004 году и дважды — в 2010-м и 2013-м — возвращался в чемпионат России из Бразилии. Форвард провел за красно-синих 259 игр и забил в них 124 гола. Три раза вместе с клубом Лав становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА в 2005 году. Покинул клуб армейцев Вагнер Лав перед сезоном-2013/14, пишет «Спорт-Экспресс».

За «Монако» 32-летний Лав играл с января 2016 года. Он должен был противостоять своему бывшему клубу ЦСКА в группе E Лиги чемпионов.

«Аланьяспор» с нового сезона выступает в высшем турецком дивизионе.

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Нападающий Вагнер Лав перешел в «Аланьяспор»

Контракт на два года с турецким клубом будет подписан в среду

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Сергей Лисин

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