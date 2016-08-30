Путин и президент Южной Кореи подпишут ряд двусторонних документов

Президент России Владимир Путин и лидер Южной Кореи Пак Кын Хе на полях ВЭФ 3 сентября во Владивостоке обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, в том числе взаимодействие в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-служба Кремля отмечает, что особое внимание будет уделено актуальным международным и региональным проблемам, а по итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.



«После пленарной сессии состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Корея Пак Кын Хе, которая также будет принимать участие в мероприятиях ВЭФ в рамках рабочего визита в Россию», — говорится в сообщении.



Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетят не менее 2,4 тыс. участников, среди них представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.

