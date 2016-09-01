Кому на Руси учиться легко?

1 сентября для большинства российских школьников начнется новый учебный год. День знаний входит в число официальных государственных праздников Российской Федерации с 1984 года. Однако на заре российского образования учеба необязательно начиналась осенью, да и самим первоклашкам далеко не всегда было по семь лет. Проверьте, много ли вы знаете о жизни дореволюционных гимназистов, слушателей земских школ и советских школьников.

