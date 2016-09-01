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Кому на Руси учиться легко?

Пройдите тест «Известий» на знание истории 1 сентября

Фотохроника ТАСС

1 сентября для большинства российских школьников начнется новый учебный год. День знаний входит в число официальных государственных праздников Российской Федерации с 1984 года. Однако на заре российского образования учеба необязательно начиналась осенью, да и самим первоклашкам далеко не всегда было по семь лет. Проверьте, много ли вы знаете о жизни дореволюционных гимназистов, слушателей земских школ и советских школьников.

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Известия // четверг, 1 сентября 2016 года

Кому на Руси учиться легко?

Кому на Руси учиться легко?Пройдите тест «Известий» на знание истории 1 сентября

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