Кому на Руси учиться легко?

Пройдите тест «Известий» на знание истории 1 сентября
Фотохроника ТАСС
1 сентября для большинства российских школьников начнется новый учебный год. День знаний входит в число официальных государственных праздников Российской Федерации с 1984 года. Однако на заре российского образования учеба необязательно начиналась осенью, да и самим первоклашкам далеко не всегда было по семь лет. Проверьте, много ли вы знаете о жизни дореволюционных гимназистов, слушателей земских школ и советских школьников.
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