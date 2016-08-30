Владимир Путин 1 сентября проинспектирует СК «Звезда» в Приморье

Президент России Владимир Путин 1 сентября проинспектирует процесс создания судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, а на следующий день проведет встречу с инвесторами Дальневосточного округа и резидентами территорий опережающего развития. В ходе беседы планируется обсудить наиболее актуальные вопросы и направления дальнейшего развития предпринимательства в регионе.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Встреча пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

ВЭФ состоится во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представители Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



Напомним, что на территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Планируется, что новая верфь будет строить суда любой сложности, различных характеристик и назначения, в том числе ранее не выпускаемые в России из-за существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений.

