Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
30 августа
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Владимир Путин 1 сентября проинспектирует СК «Звезда» в Приморье

На следующий день президент России проведет встречу с инвесторами Дальневосточного округа и резидентами территорий опережающего развития

Президент России Владимир Путин 1 сентября проинспектирует процесс создания судостроительного комплекса «Звезда» в Приморском крае, а на следующий день проведет встречу с инвесторами Дальневосточного округа и резидентами территорий опережающего развития. В ходе беседы планируется обсудить наиболее актуальные вопросы и направления дальнейшего развития предпринимательства в регионе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча пройдет на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) на острове Русский, в кампусе Дальневосточного федерального университета.

ВЭФ состоится во Владивостоке 2–3 сентября. Главными его темами станут новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди них представители Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.

Напомним, что на территории судоремонтного завода «Звезда» и прилегающих площадках в бухте Большой Камень ведется строительство современной верфи «СК «Звезда». Планируется, что новая верфь будет строить суда любой сложности, различных характеристик и назначения, в том числе ранее не выпускаемые в России из-за существующих ограничений спусковых и гидротехнических сооружений. 

Написать комментарий
Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Владимир Путин 1 сентября проинспектирует СК «Звезда» в Приморье

На следующий день президент России проведет встречу с инвесторами Дальневосточного округа и резидентами территорий опережающего развития

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Михеев

политолог

Все мнения

Мнение

Аджар Куртов

политолог

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке