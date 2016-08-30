Путин проведет переговоры с Абэ 2 сентября во Владивостоке

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ 2 сентября на полях Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Второго сентября состоятся переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, который прибудет в Россию для участия в Форуме», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации главы государства.

В ходе переговоров Путин и Абэ обсудят реализацию доверенностей, достигнутых в Сочи 6 мая. Также запланирован обмен мнениями по широкому кругу двустороннего сотрудничества. В частности, речь идет о политической, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Также в материале отмечается, что среди основных тем переговоров будет осуществление крупных инвестиционных проектов и запуск новых совместных инициатив. Кроме того, лидеры двух стран рассмотрят актуальные международные и региональные проблемы.

Напомним, последняя к настоящему моменту встреча глав России и Японии прошла в Сочи 6 мая. Тогда Путин и Абэ обсудили мирный договор, организацию политического диалога между государствами, а также ситуацию на Украине и действия Северной Кореи.



Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2–3 сентября. Среди главных тем мероприятия заявлены новые механизмы экономического развития, привлечение инвесторов, развитие транспортной инфраструктуры и создание новых рабочих мест на Дальнем Востоке. Ожидается, что форум посетит не менее 2,4 тыс. участников, среди которых представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США и Сингапура.



