Жителю Закарпатья грозит 10 лет за призыв отделиться от Украины

Прокуратура Закарпатья отправила в суд дело на жителя Мукачево, который публично выступил с призывом отделить территорию Закарпатской области от Украины.

В день венгерской революции, 15 марта 2016 года, мужчина выступил с речью по время митинга у мемориальной памятника-обелиска жертвам венгерской революции 1848–1849 годов.

«Он пытался разжигать национальную вражду, настаивая на якобы враждебном отношении к власти коренного населения Закарпатья», — говорится в сообщении Генеральной прокураторы Украины.

Мужчине грозит от 5 до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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