Больше половины украинцев хотят проведения досрочных выборов

Больше половины жителей Украины хотят проведения досрочных выборов президента и Верховной рады страны. Такие результаты показало исследование общественного мнения, проведенное украинским Институтом анализа и прогнозирования.

— Запрос на проведение досрочных выборов в Верховную раду — в прошлом месяце эту идею поддержали 47,6% населения, в этом месяце показатель вырос до 52,7%, — приводит ТАСС сообщение исполнительного директора Киевского пресс-клуба Михаила Пересунько. Он подчеркнул, что такое решение больше всего поддерживают жители Киева и меньше всего — граждане Украины, проживающие на западе страны.

При этом, если бы выборы были проведены, более трети граждан страны не знали бы, за кого отдать свой голос. «16,5% отметили, что им трудно сказать, за кого бы они проголосовали, а 20% не участвовали бы в выборах, то есть 36% украинцев не сделали бы свой выбор», — пояснил Михаил Пересунько.

По данным проведенного опроса, из тех, кто пришел бы на выборы, 16,7% проголосовали бы за партию «Батькивщина» Юлии Тимошенко. На втором месте по популярность «Самопомощь», лидером которой является мэр Львова Андрей Садовой, за нее бы проголосовали 11,7% избирателей. Еще 11,3% жителей готовы поддержать «Оппозиционный блок». За «Блок Петра Порошенко» проголосовали бы 11,1% избирателей.



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