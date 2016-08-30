«Барселона» приобрела Пако Алькасера за €30 млн

Футбольный клуб «Барселона» приобрел нападающего «Валенсии» и сборной Испании Пако Алькасера за €30 млн. Контракт с 23-летним форвардом рассчитан на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма отступных в контракте форварда составляет €100 млн. «Валенсия» может также получить €2 млн в виде бонусов, пишет «Спорт-Экспресс».



В это трансферное окно Алькасер стал пятым приобретением «Барселоны». Летом этого года испанский клуб уже подписал контракты с французами Самуэлем Умтити и Люком Динье, португальцем Андре Гомешем, испанцем Денисом Суаресом и голландцем Ясперсом Силлиссеном.

В прошлом сезоне Алькасер провел 46 матчей за «Валенсию», забив 15 мячей и отдав 8 голевых передач.



Пако Алькасер является игроком национальной сборной Испании.



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