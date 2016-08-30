«Барселона» приобрела Пако Алькасера за €30 млн

Контракт рассчитан на пять лет, а сумма отступных составляет €100 млн
Футбольный клуб «Барселона» приобрел нападающего «Валенсии» и сборной Испании Пако Алькасера за €30 млн. Контракт с 23-летним форвардом рассчитан на пять лет. Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Сумма отступных в контракте форварда составляет €100 млн. «Валенсия» может также получить €2 млн в виде бонусов, пишет «Спорт-Экспресс».
[OFFICIAL ANNOUNCEMENT] Barça sign @paco_alcacer on a five year deal https://t.co/JDTWMmdCCO #AlcacerFCB pic.twitter.com/kysRVRDnqB— FC Barcelona (@FCBarcelona) 30 августа 2016 г.
В это трансферное окно Алькасер стал пятым приобретением «Барселоны». Летом этого года испанский клуб уже подписал контракты с французами Самуэлем Умтити и Люком Динье, португальцем Андре Гомешем, испанцем Денисом Суаресом и голландцем Ясперсом Силлиссеном.
В прошлом сезоне Алькасер провел 46 матчей за «Валенсию», забив 15 мячей и отдав 8 голевых передач.
Пако Алькасер является игроком национальной сборной Испании.
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