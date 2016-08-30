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Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите G20

Президент России и председатель КНР проведут полноформатные переговоры

Президент России Владимир Путин проведет полноформатные переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на саммитте G20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Официальная программа саммита начнется 4 сентября — предусматривается участие Путина в первом рабочем заседании форума, посвященном вопросам укрепления координации экономической политики, а также в торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

В материале уточняется, что также у президента России запланированы полноформатные переговоры с Си Цзиньпином.

Также отмечается, что в этот же день Путин примет участие в неформальной встрече лидеров БРИКС, которая по традиции пройдет в преддверии саммита G20.

Как ранее сообщали «Известия», 4–5 сентября предполагается проведение ряда других двусторонних контактов Владимира Путина с главами государств и правительств стран —  участниц «двадцатки». В частности, президент России встретится со своим американским коллегой Бараком Обамой.

Напомним, саммит G20 пройдет 4–5 сентября в китайском городе Ханчжоу под темой «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики».

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Известия // вторник, 30 августа 2016 года

Путин встретится с Си Цзиньпином на саммите G20

Президент России и председатель КНР проведут полноформатные переговоры

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